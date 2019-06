6 giugno 2019- 15:45 Venezia: Legambiente, stop alle grandi navi, vanno deviate a Porto Marghera (3)

(AdnKronos) - "In ogni caso, chiediamo alla politica di individuare definitivamente e al più presto una soluzione al problema - che dovrà porre al centro del dibattito la salvaguardia della città e dei suoi cittadini nonché del delicato ecosistema lagunare, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1987 - così come stabilito dal decreto "Clini Passera" del 2012, garantendo senza se e senza ma che le navi cessino da subito di passare per il centro storico di Venezia per evitare altri episodi simili o addirittura peggiori. Per quanto riguarda invece le navi da crociera di dimensioni tali da non essere ritenute idonee per l'accesso alla Laguna, dovranno necessariamente essere dirottate verso altre realtà portuali, più consone ad ospitare natanti di simili dimensioni", ribadisce Legambiente.Con queste ragioni Legambiente "parteciperà, con convinzione, al corteo per la manifestazione contro le Grandi Navi previsto a Venezia il prossimo sabato 9 giugno".