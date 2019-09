10 settembre 2019- 13:07 Venezia: malato di cancro aveva perdonato ladro del portafogli, oggi è tornato in città

Venezia, 10 set. (AdnKronos) - Mike Veley, malato di cancro, a luglio scorso era stato derubato del portafogli appena sceso alla stazione. Aveva scritto una lettera che aveva fatto il giro del mondo in cui perdonava il ladro nonostante, probabilmente, quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Ma la buona sorte gli ha concesso invece di rispondere all’invito rivoltogli dal Comune di Venezia di tornare, oggi ha incontrato il vicesindaco Luciana Colle che gli ha consegnato il pass ai musei della città, uno stemma della città e un posto alla Fenice per la 'Madama Butterfly', una coincidenza curiosa visto che é sposato da 25 anni con Kanako una donna giapponese. Nella lettera al ladro del suo portafogli, Mike scrivera tra l'altro: “Questo è il mio ultimo viaggio con mia moglie. Sto morendo di cancro. Mi hai lasciato senza soldi e senza carte di credito. Immagina per un momento cosa fa questo alla tua vittima ”. "Ma mi sono reso conto attraverso la preghiera che se non avessi perdonato questa persona, la rabbia sarebbe rimasta nella mia testa e il nostro viaggio si sarebbe rovinato. Avevo bisogno di cambiare il mio cuore immediatamente se avessimo voluto goderci questa bellissima città".