11 giugno 2019- 13:42 Venezia: Meolo, esce di strada con la moto, muore 16enne

Venezia, 11 giu. (AdnKronos) - Poco prima delle 11 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Meolo (Ve) per l'uscita di strada di un motociclista finito in un fossato contro il terrapieno in cemento: deceduto il giovane sedicenne alla guida. Nonostante i soccorsi, il personale medico del Suem 118, ha infatti dovuto constatare la morte del giovane. Sul posto la polizia locale e i carabinieri.