28 settembre 2018- 13:31 Venezia: missione della 'Repubblica Veneta' in Francia, 'ispezione' al Louvre

Venezia, 28 set. (AdnKronos) - "Stamane una 'Commissione ispettiva', incaricata dal Maggior consiglio della 'Repubblica Veneta', ha effettuerà un primo sopralluogo al Museo del Louvre per documentare lo stato del patrimonio artistico veneto, frutto di razzia piratesca, e detenuto ancor oggi dal Governo francese". Lo annuncia il doge Albert Gardin."Da tempo la Repubblica Veneta, in via di ricomposizione, propone ai governi di Francia e di Austria, eredi del Patto liberticida e antiveneto di Campoformio, di aprire una trattativa per riparare ai crimini antiveneti, sanciti nel Trattato di Campoformio e mai condannati", spiega il Movimento Indipendentista."La Repubblica Veneta rivendica la sua indipendenza e sovranità e presenta il conto dei danni subiti. La visita ispettiva ha dunque questo significato, riaprire la questione veneta e portare al riconoscimento dei diritti indiscutibili del Popolo veneto, della storica Repubblica Veneta, al rispetto della nostra indipendenza e sovranità", sottolinea Gardin.