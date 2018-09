27 settembre 2018- 15:21 Venezia: Mit, bene Bonisoli su Giudecca, ora tavolo tecnico per tutela

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accoglie con favore l’importante iniziativa annunciata dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Alberto Bonisoli, di avviare il processo che porterà al riconoscimento dell'interesse storico-artistico delle vie d’acqua urbane a Venezia, ed in particolare del Canale della Giudecca, dove oggi transitano navi di grande dimensioni. E' quanto si legge in una nota del Mit.Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, aggiunge che "presto si aprirà un tavolo tecnico per capire come tutelare al meglio quello scrigno incredibile d'arte, storia e bellezza che è la Laguna di Venezia".