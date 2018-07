13 luglio 2018- 15:33 Venezia: Musolino, porto è gateway per l'80% export extra Ue aziende venete

Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - “L’Autorità di Sistema Portuale ha un modello di governance che comprende un Comitato di Gestione molto snello ed efficiente, che è frutto della recente riforma nazionale dei porti ed è composto da un rappresentante della Città Metropolitana indicato dallo stesso Sindaco del comune capoluogo, da un rappresentante della Regione, dal Comandante della Capitaneria di Porto e dal sottoscritto. Tutte le decisioni e gli aggiornamenti sull’attività dell’Ente passano per il Comitato di Gestione e tutte le istituzioni coinvolte sono informate quotidianamente sugli sviluppi delle attività condotte dal Porto”. Così il presidente dell'Autorità Portuale di Venezia Pino Musolino 'risponde' alle dichiarazioni avanzate dal Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a margine del Consiglio Comunale di ieri.“I bilanci dell’Autorità di Sistema Portuale non possono essere sottoposti al vaglio di soggetti altri dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ne supervisiona regolarmente la correttezza attraverso i suoi revisori dei conti. I bilanci, inoltre, sono tutti pubblicati sul nostro sito internet e accessibili nella massima trasparenza -?spiega Musolino - L’Autorità non ha mai affermato di aver trovato “buchi” relativi alle passate gestioni, se così fosse l’Ente sarebbe stato immediatamente commissariato d’ufficio dal Ministero". "Va però sottolineato che solo grazie a un’attività estremamente oculata di riduzione dell’ingente esposizione debitoria, condotta a partire dal 2017, si è riusciti a liberare risorse, anche quelle necessarie per dar seguito ai lavori di escavo e di manutenzione che sono il dovere primo dell’Autorità - precisa- Si pensi, ad esempio, ai recenti lavori di escavo del Bacino di evoluzione n.3, che hanno permesso al Porto di aprirsi per la prima volta nella sua storia alle navi porta-contenitori da 335 metri di lunghezza e 8500 TEU, risultato che ha ricevuto il riconoscimento da parte di CMA-CGM, l’operatore del servizio oceanico che collega settimanalmente Venezia e il Veneto con il Far East”.