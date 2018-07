13 luglio 2018- 15:33 Venezia: Musolino, porto è gateway per l'80% export extra Ue aziende venete (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Sul tema “grandi navi”, Città Metropolitana e Regione sono perfettamente al corrente delle attività in essere condotte dall’Autorità di Sistema Portuale, congiuntamente alla Capitaneria di Porto, che rispondono alle indicazioni ricevute dall’ultimo Comitatone del novembre 2017. Gli studi e i progetti avanzati fino ad oggi potranno trovare concretizzazione solo in seguito alle necessarie indicazioni da parte del Ministero dei Trasporti, da cui stiamo attendendo, peraltro, un incontro chiarificatore”, ricorda.“Il sottoscritto, congiuntamente alla struttura dell’ente, è assolutamente disponibile a intervenire nelle sedi istituzionali per illustrare eventuali aggiornamenti sullo stato delle attività e dei progetti gestiti dall’Autorità di Sistema Portuale che, coordinando gli scali di Venezia e di Chioggia, sovrintende all’unico porto del Veneto che serve tutta l’industria manifatturiera regionale e oltre - prosegue Musolino - Questi incontri istituzionali potrebbero essere, inoltre, una opportuna occasione di aggiornamento rispetto ai rilievi tecnici avanzati dall’Autorità in merito ai vari progetti di sviluppo urbanistico che ricadono nelle aree di pertinenza portuale”.