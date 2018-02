VENEZIA: NELLA NOTTE A FUOCO UN TAXI ACQUEO, IMBARCADERO CHIUSO

14 febbraio 2018- 11:53

Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - La notte scorsa poco prima delle ore 3.30, i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa lagunare per l’incendio di un taxi acqueo a noleggio a Sant’Alvise a Cannaregio presso l’imbarcadero ACTV a Venezia. I residenti del posto hanno avvertito la sala operativa del 115 dopo aver sentito uno scoppio e visto le fiamme dell’imbarcazione. La squadra ha spento l’incendio del motoscafo evitando l’estensione al pontile. Sono ancora in corso i rilievi del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale dei vigili del fuoco per stabilire le cause del rogo. Fino alla fine dei rilievi investigativi dei vigili del fuoco l’imbarcadero rimarrà chiuso.