4 novembre 2019- 13:30 Venezia: nuova uscita dei gondolieri sub per recuperare rifiuti in Canal Grande

Venezia, 4 nov. (Adnkronos) - Proseguono nelle acque della laguna di Venezia le uscite dei gondolieri sub, che tra febbraio e giugno di quest'anno hanno già effettuato cinque interventi, raccogliendo oltre 2,5 tonnellate di rifiuti dal fondo dei canali. Il sesto intervento, per la prima volta in notturna, ha preso il via ieri sera dal pontile del Tribunale in Canal Grande, davanti alla Pescheria, ed è proseguito fino alla mezzanotte. Il bilancio, dopo circa un'ora dall'inizio delle operazioni, è stato di parecchi oggetti recuperati, tra cui un pezzo di un fornello da cucina, un mangiacassette, un monitor per computer e una lampada a piantana. Presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano e la consigliera Francesca Rogliani.Come per le scorse immersioni, anche questa volta il materiale raccolto sarà consegnato a Veritas per il trasporto e lo smaltimento. Per questo appuntamento, visto l'orario, non è stata prevista nessuna interruzione della navigazione, anche se la zona di intervento è stata circoscritta con un'adeguata protezione e segnalazione.L'intervento di ieri è il primo delle sei nuove uscite previste dall'accordo siglato nei giorni scorsi dall'Associazione gondolieri e dal Comune di Venezia, in attuazione di una delibera licenziata di recente dalla Giunta, per proseguire la collaborazione effettuando, sempre in forma gratuita e sperimentale, un nuovo ciclo di immersioni dedicate alla pulizia manuale dei fondali.