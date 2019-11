4 novembre 2019- 13:30 Venezia: nuova uscita dei gondolieri sub per recuperare rifiuti in Canal Grande (2)

(Adnkronos) - "Vogliamo dare soddisfazione - hanno dichiarato Stefano Vio e Alessandro Zuffi, gondolieri l'uno ideatore del progetto l'altro capo progetto - alla nostra città e all'Amministrazione comunale che ci ha supportato. Iniziamo questa seconda serie di immersioni proprio in Canal Grande, dove lavoriamo ogni giorno e dove ci troviamo spesso a combattere con i rifiuti che galleggiano in superficie, ma da qui ad aprile faremo un'immersione al mese. Utilizzeremo materiali professionali, tra cui un casco che proveremo in anteprima europea, fornitoci dagli sponsor per lavorare in sicurezza".Gli interventi successivi sono in programma, tutti dalle ore 8 alle 14, l'1 dicembre in Rio San Luca da Palazzo Grimani a Campo Manin; il 19 gennaio 2020 in Rio San Luca da Campo Manin a Rio Barcaroli; il 2 febbraio in Rio della Fava; il 15 marzo in Canal Grande, a ridosso della riva da Palazzo Grimani a Ca' Farsetti (nessuna interruzione della navigazione); il 19 aprile in Rio San Polo.