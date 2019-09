30 settembre 2019- 17:31 Venezia: parte il 'Vaporetto rosa', per prevenzione tumore al seno (2)

(AdnKronos) - Cinque le tappe del Vaporetto Rosa: questo pomeriggio, dopo aver percorso il Canal Grande, è stato ormeggiato a Ca' Farsetti per ospitare a bordo visite senologiche dalle 15 alle 17 (la prima a sottoporsi agli accertamenti è stata proprio la presidente del Consiglio). Sabato 7 ottobre l'imbarcazione si sposterà a Palazzo Da Mula a Murano (dalle 10 alle 12.30) e a Burano, in fondamenta dei Squeri (15.30-17.30), il 14 ottobre sarà la volta della darsena di via delle Macchine a Marghera (10-12.30, 15.30-17.30), il 21 ottobre il Vaporetto Rosa sarà invece all'hotel NH Laguna Palace di Mestre (10-12.30, 15.30-17.30). Ultima tappa lunedì 20 ottobre al Lido di Venezia a Santa Maria Elisabetta (10.00-12.30) e a Pellestrina, in sestiere Zennari (15.30-17.30).Un'iniziativa che si rinnova anche quest'anno nella consapevolezza che il tumore alla mammella è quello più diagnosticato nella popolazione femminile, ma anche quello dove si registrano le più elevate percentuali di guarigione (87% nel 2018) grazie alla prevenzione primaria.La giornata è strutturata in due momenti: al mattino le associazioni di riferimento presenteranno le loro iniziative e i medici della Ulss3 informeranno sulle attività di screening offerte dalla sanità pubblica del territorio veneziano. Seguiranno laboratori sulle tematiche di più stretta attualità in materia: presa in carico integrata dopo l’operazione al seno, laboratorio di estetica sociale e oncologica, la genomica in oncologia, laboratorio esperienziale di ricamo. Nel pomeriggio il dottor Guido Papaccio, insieme ai medici della Breast Unit dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre, effettuerà delle visite senologiche con il supporto di volontarie delle associazioni Avapo Venezia, Avapo Mestre e Lilt.