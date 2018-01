VENEZIA: PER CARNEVALE SENSI UNICI IN CENTRO STORICO

25 gennaio 2018- 18:17

Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - Il comandante generale della Polizia municipale, Marco Agostini, ha emanato oggi un'ordinanza che regolamenta la circolazione pedonale nel centro storico di Venezia dal 27 gennaio fino a martedì 13 febbraio, in occasione del Carnevale 2018.In caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate dalle manifestazioni e dagli spettacoli del Carnevale, tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della viabilità, il personale della Polizia municipale potrà dirottare il traffico pedonale, istituire sensi unici e temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, dove necessario, le aree interdette, nonché vietare l’accesso in zone in cui la presenza eccessiva di visitatori potrebbe creare un pericolo alla pubblica incolumità.