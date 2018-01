VENEZIA: PER IL CARNEVALE 2018 PROTEZIONE CIVILE IN CAMPO

25 gennaio 2018- 18:35

Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - Saranno circa 50 i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile e delle Associazioni in rapporto di collaborazione presenti in attività sia sabato 27 che domenica 28 gennaio in occasione della “Festa veneziana sull'acqua” in Rio di Cannaregio. Cento operatori in tutto, suddivisi nelle due giornate, che collaboreranno in particolare con la Polizia Locale, ma anche con tutte le altre Forze dell'Ordine e con il personale dell'organizzazione dell'evento, per garantire lo svolgimento della manifestazione nelle condizioni di massima sicurezza per le persone e per far ricadere sulla cittadinanza il minor carico di disagi possibili.Compiti dei volontari saranno anche il costante monitoraggio del territorio volto ad evitare il verificarsi di possibili emergenze, l’informazione alla cittadinanza e, al verificarsi di eventi emergenziali, le attività di assistenza/soccorso, anche in collaborazione con le altre strutture operative di Protezione civile operanti nel territorio.Il coordinamento dei volontari, in ciascuna delle due giornate, è affidato a 5 funzionari dell’Ufficio comunale, presenti sia in loco sia presso la sala operativa attiva in via Lussingrande a Mestre.