VENEZIA: PER LA FESTA DEL REDENTORE PRONTE LE MISURE DI SICUREZZA

13 giugno 2017- 18:19

Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - Si è svolta stamane, negli uffici della Questura di Venezia, la riunione tecnica preventiva per la pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione della prossima festa votiva del “Santissimo Redentore” che si svolgerà in laguna nei giorni 15 e 16 luglio prossimi.A presiedere il tavolo tecnico il questore Vito Danilo Gagliardi, alla presenza di una rappresentanza dei Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco; nonché del Comandante della Polizia Locale ed il Direttore Generale della locale Ulss.Si tratta di un primo incontro nel corso del quale sono state illustrate e delineate le linee di priorità a cui la manifestazione dovrà essere approntata e più precisamente agli aspetti di Safety e Security. Nel primo caso al vaglio del Questore sono i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone; nel secondo, invece, sono state analizzate le migliori strategie operative da individuare e adottare.