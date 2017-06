VENEZIA: PER LA FESTA DEL REDENTORE PRONTE LE MISURE DI SICUREZZA (2)

13 giugno 2017- 18:19

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Non è escluso che queste principali esigenze, comportino l’adozione ed applicazione di misure straordinarie, a tutela in primis della popolazione, dei numerosi turisti ed ospiti che parteciperanno alla storica celebrazione, come pure a garanzia della conservazione del ricco patrimonio storico – monumentale della Città.Il Questore Gagliardi, consapevole del carattere eccezionale dell’evento e delle altrettante straordinarie misure che saranno adottate, ha assicurato che valuterà e sacrificherà al minimo i disagi che potrebbero derivare alla popolazione.Seguiranno nei prossimi giorni preventivi e mirati sopralluoghi nelle aree interessate dalla manifestazione, nel corso dei quali saranno accertate i tutte le condizioni di sicurezza per una gestione a tutto campo dei servizi di ordine pubblico. In un contesto di sicurezza integrata, fa sapere il questore di Venezia, le misure che saranno adottate in ambito urbano saranno partecipate in tempo utile alla popolazione.