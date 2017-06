VENEZIA: PER VERITAS AUMENTO DI CAPITALE A 60 MLN DI EURO

1 giugno 2017- 19:05

Venezia, 1 giu. (AdnKronos) - Oggi l’Assemblea straordinaria di Veritas ha concluso la prima fase dell'operazione di integrazione con Asi S.p.A. e Alisea S.p.A. deliberando un aumento di capitale per un totale di 60 milioni di euro, attribuito per metà ai Comuni soci di Asi e per l’altra al Comune di Venezia. Lo scopo di questa operazione di fusione, già deliberata dal Consiglio comunale di Venezia lo scorso dicembre è di far sì che il servizio idrico integrato sia gestito da un unico soggetto all’interno del Bacino Laguna di Venezia, il cui perimetro è stato allargato tre anni fa.L’integrazione tra le due società potrà favorire un miglioramento dei servizi resi ai cittadini, assicurando gli standard che la legislazione nazionale impone crescentemente. Il territorio servito da Veritas e Asi può già contare su servizi di buon livello e sulle tariffe più basse del Veneto.