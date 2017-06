VENEZIA: PER VERITAS AUMENTO DI CAPITALE A 60 MLN DI EURO (2)

1 giugno 2017- 19:05

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Veritas garantisce il servizio idrico integrato in 25 Comuni ove risiedono 650 mila abitanti, mentre Asi assicura il servizio idrico integrato in 11 Comuni ove risiedono 130 mila abitanti. Nel territorio gravitano, complessivamente, oltre 40 milioni di turisti all’anno.“L’assemblea straordinaria dei soci di Veritas tenutasi in data odierna, frutto di un lungo lavoro preparatorio – ha commentato l’assessore Michele Zuin – è una scelta strategica condivisa con la stragrande maggioranza degli altri Soci pubblici della società. I servizi pubblici locali devono integrarsi per adeguarsi ai tempi, oltre che alla accresciuta dimensione metropolitana di ambito. Questo avviene sia nel settore idrico, dove la nostra Città può contare su servizi elevatissimi e costi competitivi, sia nel settore ambientale, del gas o dei trasporti”.