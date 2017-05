VENEZIA: POLIZIA LOCALE ARRESTA SPACCIATORE NEI PRESSI STAZIONE DI MESTRE

10 maggio 2017- 14:20

Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - Il Nucleo di Polizia Giudiziaria e le unità cinofile antidroga della Polizia Locale sono ripetutamente intervenute nella zona della stazione ferroviaria di Mestre, controllando in particolar modo le vie Trento, Monte San Michele, Monte San Gabriele e Fagarè.Alla fine dei controlli, è stato tratto in arresto il cittadino nigeriano di anni 36, e sono stati segnalati alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti, due giovani italiani. L’operazione ha consentito anche il sequestro di dosi già confezionate e pronte per lo spaccio di cocaina e marijuana, denaro contante e una bicicletta.