VENEZIA: POLIZIA LOCALE ARRESTA SPACCIATORE NEI PRESSI STAZIONE DI MESTRE (2)

10 maggio 2017- 14:20

(AdnKronos) - Il nigeriano, già sorpreso in precedenza a spacciare nella stessa zona, è stato dichiarato in arresto e trasferito presso la camera di sicurezza della Polizia Locale a Piazzale Roma. Comparso davanti al giudice stamattina, è stato condannato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione e ottocento euro di multa e rimesso in libertà.Dopo l'arresto sono state fatte convergere in loco le unità cinofile e antidegrado della Polizia Locale che hanno setacciato tutta la zona, recuperando e sequestrando una ventina di confezioni di marijuana già pronte per lo spaccio e disseminate tra le vie Fagarè, Trento e Monte San Gabriele. Le operazioni sono poi continuate presso il parco Albanese, ove sono state sequestrate alcune barre di hashish occultate sugli alberi.