VENEZIA: POLIZIA MUNICIPALE ARRESTA A SAN MARCO SPACCIATORE ALBANESE

24 aprile 2017- 15:59

Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - Il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Venezia, durante lo svolgimento delle attività antidroga in centro storico, ha messo a segno l'ennesimo arresto di un pusher operativo nella zona di San Marco.L'arresto è avvenuto sabato scorso a San Marco, Corte de la Zogia, dopo una serie di appostamenti da parte di alcuni operatori in abiti civili, sul posto proprio per verificare alcune segnalazioni circa le attività di un pusher operante tra Piazza San Marco e le Mercerie.Gli operatori di Polizia Giudiziaria hanno notato un soggetto che, apparentemente senza alcun motivo, stazionava all’angolo tra le mercerie dell’orologio ed il ramo San Zulian, esattamente di fronte alla vetrine del negozio Swarovski.