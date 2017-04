VENEZIA: POLIZIA MUNICIPALE ARRESTA A SAN MARCO SPACCIATORE ALBANESE (2)

24 aprile 2017- 15:59

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’atteggiamento dell’uomo è risultato sospetto agli occhi esperti degli agenti, perché continuava ad utilizzare ossessivamente due telefoni cellulari guardandosi intorno come se temesse di essere osservato. Pochi minuti dopo è sopraggiunta una donna che si è diretta all’interno del Ramo San Zulian per svoltare immediatamente a destra nella Corte de la Zogia.In una frazione di secondo gli operatori hanno visto i due infilarsi all' interno della Corte e dopo pochi secondi uscirne prendendo direzioni diverse. La donna, che era stata notata mentre infilava qualcosa nei pantaloni, è stata subito fermata, e ha consegnato agli agenti di Polizia locale una bustina che conteneva la cocaina appena acquistata per la somma di 90 euro.Il pusher, di nazionalità albanese, è stato seguito da altri agenti, bloccato all'interno di un bar in Campo Santa Maria Formosa e perquisito: aveva nascoste addosso 37 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio al minuto. La perquisizione ha permesso inoltre di rinvenire 395 euro in contanti, 7 sim card e 2 telefoni cellulari (con altrettante sim card).