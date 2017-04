VENEZIA: POLIZIA MUNICIPALE ARRESTA A SAN MARCO SPACCIATORE ALBANESE (3)

24 aprile 2017- 15:59

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Droga, soldi e carte telefoniche sono state sequestrate ed il pusher, dichiarato subito in arresto, è stato trasferito nella camera di sicurezza del Servizio Sicurezza Urbana, ove e rimasto per le giornate di sabato e domenica.Il cittadino albanese, 32 anni, privo di qualsiasi documento di riconoscimento, condotto oggi davanti al giudice, è stato rimesso in libertà dopo la convalida dell'arresto e sottoposto a divieto di dimora nella regione Veneto. A maggio il processo.