VENEZIA: POLIZIA MUNICIPALE, COLTI IN FLAGRANZA NOVE 'SCATOLETTISTI' SUL PONTE DEGLI SCALZI

1 giugno 2017- 16:35

Venezia, 1 giu. (AdnKronos) - Operazione antitruffa della Polizia municipale del Comune di Venezia, oggi, sul Ponte degli Scalzi. Dopo un lungo pedinamento iniziato alle ore 11, proseguito poi sul Ponte dell'Accademia e concluso alle ore 14 nuovamente sul ponte degli Scalzi, gli operatori del Servizio Sicurezza urbana hanno colto in flagranza una banda di "scatolettisti" composta da macedoni, kosovari e slovacchi. A cadere nella rete dei truffatori un turista statunitense trentenne, il quale, attratto dalle facili vincite dei finti giocatori, ha deciso di tentare la sorte, rimettendoci alla fine 80 euro.Solo l'intervento degli operatori di Polizia locale in borghese, avvenuto dopo il passaggio di denaro, ha consentito di sventare la truffa e dimostrare che la pallina, sotto le scatolette, non c’era proprio. La banda, che operava con mossiere, sei finti giocatori e due pali corti, era composta da personaggi per lo più molto esperti, di età compresa tra i 26 e i 63 anni. A carico dei truffatori è scattata una denuncia per truffa aggravata dal concorso di più di quattro persone. Il turista americano, dopo avere sporto denuncia-querela per la truffa patita, è rientrato in possesso della cifra indebitamente sottrattagli. Dopo le decine di arresti operati dalla Polizia locale negli anni 2005-2007, la città ha goduto di dieci anni di tranquillità dal gioco delle tre scatolette.