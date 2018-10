5 ottobre 2018- 18:09 Venezia: Polizia Postale arresta 60enne per scambio materiale pedopornografico (2)

(AdnKronos) - La Procura ha disposto la perquisizione, anche informatica, nei confronti degli otto soggetti individuati che sono state eseguite nelle giornate del 3 e 4 ottobre nelle province di Benevento, Pavia, Bari, Bergamo, Milano, Nuoro, Aosta, Livorno e Pesaro dai Compartimenti di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino, Bari, Milano, Firenze, Cagliari, Ancona e Napoli.Le attività di perquisizione effettuate dal personale della Specialità e coordinate dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, hanno fornito elementi di riscontro in ordine alle responsabilità degli indagati. Nell’ambito dell’operazione, a seguito delle evidenze telematiche acquisite, è stato inoltre arrestato, per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, un soggetto sessantenne residente nella provincia di Nuoro.Al termine dell’attività è stato posto sotto sequestro un cospicuo numero di dispositivi informatici utilizzati dai soggetti per l’archiviazione e la veicolazione dei file immagine e video di natura pedopornografica, ora all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.