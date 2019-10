23 ottobre 2019- 15:51 Venezia: Porto, ok da revisori conti a bilancio previsionale 2020

Venezia, 23 ott. (Adnkronos) - Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso oggi parere favorevole sul bilancio di previsione 2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, attestandone peraltro la regolarità tecnica e contabile, con un risultato di amministrazione di oltre 14,7 milioni di euro e un risultato di parte corrente di oltre 23,4 milioni di euro.Sul fronte della gestione finanziaria, il totale delle entrate si attesta a oltre 64,2 milioni di euro, nonostante la contrazione delle assegnazioni statali a 4 milioni di euro contro gli 8 previsti l'anno precedente; per quanto riguarda le uscite si segnala il volume degli investimenti in opere escavi e in manutenzioni di oltre 25,2 milioni. Prosegue l’attività di riduzione dell'indebitamento in mutui: l’esposizione finanziaria si attesta a poco più di 88 milioni di euro, valori dimezzati rispetto al dato 2013, quando l’esposizione bancaria di gruppo era di oltre 166 milioni di euro.“La previsione di bilancio 2020 è decisamente soddisfacente - dichiara Gianandrea Todesco, Direttore Programmazione e Finanza dell’AdSP - “I risultati di amministrazione e di parte corrente dimostrano la qualità del lavoro svolto sulle entrate e sul contenimento delle spese, ciò ha consentito di mantenere inalterato il livello di investimenti in opere ed escavi nell'ambito del percorso già intrapreso volto ad aumentare la competitività degli scali di Venezia e di Chioggia sui mercati nazionale e internazionale. Nel contempo, si sta intervenendo per ridurre l'esposizione per mutui dimezzata rispetto a 6 anni fa, in un’ottica di piena garanzia circa la solidità finanziaria dell’Ente”. Il bilancio previsionale sarà ora oggetto di presentazione all'Organismo di Partenariato venerdì e di discussione in sede di Comitato di gestione lunedì prossimo.