VENEZIA: QUASI UN KG DI MARIJUANA SEQUESTRATO AL PARCO ALBANESE

23 maggio 2017- 14:56

Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - Nuove operazioni antispaccio della Polizia Locale di Venezia, intervenuta al Parco Albanese e in via Dante a Mestre. Nell'area verde della Bissuola è intervenuto il Servizio Sicurezza Urbana con le unità cinofile e l'appoggio del raggimento lagunari "Serenissima". Nel corso delle operazioni, le uscite principali del parco sono state tutte impegnate contemporaneamente, impedendo ai pusher in bicicletta di fare in tempo a prelevare lo stupefacente interrato al parco. E’ quindi intervenuta Kuma, che ha consentito di recuperare quasi un chilogrammo di marijuana occultato nell'area verde posta di fronte alla scuola Virgilio e nel boschetto tra gli impianti sportivi e i palazzoni.Nel corso della mattinata, il Servizio Sicurezza Urbana è intervenuto in via Dante 128 per provvedere a mettere in sicurezza lo stabile assieme a una azienda di Mirano proprietaria dello stesso, che veniva utilizzato dai pusher e dai tossicodipendenti. Sono state avviate le opere di chiusura con mattoni e grate elettrosaldate. L'immobile era già stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Polizia Locale anche negli anni scorsi, e rientra nell'ambito del programma “Oculus”, che prevede la sorveglianza periodica di ben 102 siti.