1 luglio 2019- 14:40 Venezia: riaperta pista principale aeroporto Marco Polo

Venezia, 1 lug. (AdnKronos) - Nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio, è stata puntualmente riaperta al traffico la pista principale dell’aeroporto di Venezia, chiusa per tre mesi per lavori di riqualifica delle pavimentazioni, degli impianti elettrici e visivi, nonché di tutta l’idraulica di deflusso/pretrattamento delle acque meteoriche. Alle 5.45 di questa mattina è atterrato puntualmente il primo volo sulla pista principale. Un intervento di grande rilievo, unico nel panorama internazionale per complessità e nelle modalità esecutive in quanto realizzato senza alcuna interruzione della normale attività dello scalo, con una gestione resa ancor più efficace dal lavoro di intensa collaborazione in particolare tra Save, Enav, Enac e compagnie aeree, che ha permesso che nessun volo programmato fosse annullato. L’importo economico delle lavorazioni eseguite è stato di circa 80milioni di euro con una produzione mensile di picco di oltre 15milioni di euro, la massiccia presenza giornaliera di qualificate e opportunamente addestrate maestranze è stata di 350 persone, con un numero di mezzi operativi di cantiere di oltre 400 unità al giorno. Sono stati posati oltre 300 km di nuovi cavi e sono state utilizzate 144.450 tonnellate di asfalto.