12 novembre 2018- 15:24 Venezia: Rixi, Mose si finirà ma resta incognita spese gestione

Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - "Al completamento del Mose manca il 6 p.c., quindi si finirà. Bisogna vedere ora i tempi e come. E' chiaro che sono stati fatti anche errori gravi sulle progettazioni soprattutto per l'accesso al porto con le barriere alzare, ma è altrettanto vero che lasciare marcire un'opera sott'acqua non è il modo migliore per risolvere questo problema". Così il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi parlando del Mose, il sistema di paratoie che difenderà Venezia dal fenomeno dell'acqua alta al termine di una sua visita al Porto di Venezia."Il tema che preoccupa sono i costi di gestione e dovremo affrontare la questione anche per capire se possono essere ridotti e come ripartirli, perché è chiaro che le amministrazioni locali non si possono fare carico di costi così elevati" ha avvertito.