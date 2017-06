VENEZIA: SABATO COMUNE CONSEGNA BANDIERA BLU A STABILIMENTI DEL LIDO

15 giugno 2017- 11:48

Venezia, 15 giu. (AdnKronos) - Sabato 17 giugno, alle ore 12,30 nella sede della Municipalità di Lido e Pellestrina, in via Sandro Gallo 32/a, avrà luogo la cerimonia della consegna agli stabilimenti balneari della Bandiera Blu da parte del prosindaco del Lido di Venezia Paolo Romor, e degli assessori comunali al Bilancio Michele Zuin, e all'Ambiente Massimiliano De Martin. Per la Municipalità del Lido e Pellestrina, il presidente ha delegato il consigliere Andrea Viaro.La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, nato nel 1987, con l'obiettivo di promuovere nei comuni di riviera una cura e un’attenzione sostenibile del territorio con una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche la tutela dell’ambiente.Ogni anno viene assegnato alle località balneari che si distinguono per qualità ambientale, servizi balneari e gestione sostenibile del territorio.Dal 2009 il Comune di Venezia ha candidato alla prestigiosa “Bandiera” la spiaggia del Lido di Venezia che da ben otto anni è risultata sempre vincitrice.