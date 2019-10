17 ottobre 2019- 13:41 Venezia: San Donà, carabinieri arrestano per violenza sessuale di gruppo un 51enne

Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia hanno rintracciato e tratto in arresto di un uomo di 51 anni, originario e residente a San Donà di Piave (Ve) nei cui confronti pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione della Corte di Appello di Venezia, dovendo scontare la pena di 4 anni di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici poiché responsabile, in concorso con altro cittadino italiano, di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una cittadina di origine moldava.La condanna è relativa alla denuncia presentata dalla donna per i fatti avvenuti nel dicembre del 2008 quando, dopo una serata in un locale notturno, i due uomini la riaccompagnavano a casa dove avevano rapporti sessuali non consenzienti. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Venezia.