VENEZIA: SCELTE LE 12 MARIE DEL CARNEVALE 2018

29 gennaio 2018- 12:58

Venezia, 29 gen. (AdnKronos) - E’ iniziata da Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, la corsa al titolo di Maria dell’anno 2018 per succedere ad Elisa Costantini, la 19enne di Burano che proprio per aver vinto il concorso lo scorso anno domenica 4 febbraio sarà la protagonista del volo dell’Angelo lanciandosi dal campanile di San Marco.Domenica pomeriggio davanti alla giuria tecnica allestita dalla patron e “mamma” del concorso Maria Grazia Bortolato, sono sfilate 66 ragazze delle 78 che si erano iscritte al concorso. Emozionate, ansiose, competitive, timide e determinate, le aspiranti Marie del Carnevale 2018 sono state sottoposte a due selezioni. La prima che ha ridotto a 24 il numero delle papabili Marie e quindi la scelta delle 12 più due riserve che saranno le ancelle della Maria del Carnevale 2018 nel giorno dello “Svolo del Leon” di Martedì Grasso.La manifestazione rievoca in chiave moderna il rapimento e la liberazione di dodici promesse spose ai tempi del doge Pietro Candiano III (1039). All’inizio del IX secolo il 2 febbraio di ogni anno, giorno della purificazione di Maria, le dodici più belle fanciulle del popolo scelte a rappresentare la città Si radunavano insieme ai loro promessi sposi nella chiesa di S. Pietro di Castello, per ricevere la benedizione nuziale.