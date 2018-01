VENEZIA: SINDACO BRUGNARO AL CONVEGNO PER I 25 ANNI DELLA FONDAZIONE (2)

26 gennaio 2018- 16:25

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Un patrimonio per la collettività è lo slogan che abbiamo scelto per celebrare questo anniversario - ha ricordato Giampietro Brunello, - per rimarcare la capacità di partecipare allo sviluppo di un territorio, diventando moltiplicatori di risorse e di valori. Le persone che operano nella Fondazione conoscono questo territorio, lo hanno studiato, hanno cercato di capirlo per individuarne le esigenze e rispondere ai suoi bisogni”. Sono stati quindi sottolineati gli investimenti nel campo educativo attraverso percorsi finalizzati a valorizzare la collaborazione tra scuola e impresa “perché il lavoro rimane un’emergenza”. Annunciata anche una ricerca sul futuro di Venezia per indagare i flussi occupazionali ed abitativi del centro storico e dell’intera città metropolitana e una collaborazione con Ocse sul tema della cultura come fattore di sviluppo locale.Nel ringraziare Giuliano Segre per il lavoro svolto negli anni scorsi e per la gestione dei fondi della Fondazione di Venezia, il primo cittadino ha quindi dichiarato: “C’è un clima di collaborazione generale che va riconosciuto; questa città andava sbloccata e ci stiamo riuscendo”.