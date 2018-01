VENEZIA: SINDACO BRUGNARO AL CONVEGNO PER I 25 ANNI DELLA FONDAZIONE (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Saluto il professor Giuliano Amato, che ringrazio per essere qui a Venezia e per manifestare la sua vicinanza alla città. Questa mattina è venuto a Ca’ Farsetti il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Credo che Venezia si stia rimettendo al centro dei grandi interessi della finanza e delle relazioni. L’unica cosa di cui non abbiamo bisogno – ha spiegato Brugnaro - sono le strumentalizzazioni, che rischiano solo di rallentare il grande processo di ammodernamento che in questo contesto è stato presentato. Ho sentito parlare di aziende, di lavoro e di giovani, del progetto alternanza scuola lavoro, che dentro un percorso di garanzie, avvicina i ragazzi al mondo delle imprese, in un atteggiamento di inclusione per il bene comune”.Un focus è stato inoltre dedicato all’ M9, il polo di innovazione tecnologica e multimediale, con il museo del ‘900, che sarà inaugurato il primo dicembre del 2018. (31 marzo consegna cantieri, 1 aprile avvio allestimento museale). “Un progetto innovativo e ambizioso di rigenerazione urbana, - ha dichiarato Zingarelli - che coniuga turismo, cultura, innovazione, servizi e sostenibilità per la cittadinanza del futuro. Cuore dinamico di una nuova Mestre, per un investimento di 110 milioni di euro, l’M9 sarà baricentro della Venezia metropolitana allargata a Padova e Treviso, con un bacino potenziale di quasi 2,678 mln di abitanti”.“Sono molto contento - ha sottolineato il sindaco - per come stanno procedendo i lavori. Ho chiesto che venisse fatta una preapertura nel periodo natalizio, con un evento pensato appositamente per i bambini, che ha richiamato 50mila presenze, per aprire le porte di questa nuova realtà ai cittadini. Ora stiamo lavorando per pianificare il tema della viabilità e dell’accessibilità di questa nuova smart city. La sfida oggi sarà su grandi sistemi: dobbiamo riuscire ad essere competitivi e ad attrarre i giovani anche da altri Paesi. Alle nuove generazioni dobbiamo far capire che c’è un progetto di sviluppo e di crescita, infondere ottimismo, lavorare insieme, ottenere risultati che portino alla rinascita di questa città. Dobbiamo costruire le basi per far capire che Venezia ce la sta facendo. Insieme si va veramente molto più veloci. E se il territorio è coeso, le imprese intervengono”.