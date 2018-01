VENEZIA: SINDACO BRUGNARO SU CASO MAXI SCONTRINI, PUNIREMO I DISONESTI

25 gennaio 2018- 17:44

Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - Appena venuto a conoscenza di quanto accaduto ai turisti giapponesi all’Osteria da Luca, in San Marco 4951, che si sono ritrovati con un conto salatissimo da 1.143 euro, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha immediatamente dato mandato alla Polizia Locale di avviare una dettagliata attività investigativa per fare la massima chiarezza sui fatti accaduti.“Al termine delle indagini - ha dichiarato il sindaco - saranno valutate tutte le azioni per la tutela dell'immagine della Città. Siamo attenti da sempre alla promozione di un turismo sostenibile, ma non possiamo tollerare tali comportamenti individuali, che mettono in cattiva luce una consolidata tradizione di ospitalità di Venezia. Ci sono centinaia di esercizi pubblici solo nella Città antica, dobbiamo difendere il buon nome di chi si comporta correttamente, rispettando le regole e proponendo una ristorazione di qualità”.Martedì mattina, un nucleo della Polizia Locale, congiuntamente con il SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell'Ulss 3 Serenissima e i NAS dei Carabinieri di Treviso, si è recato presso l'Osteria da Luca, dove sono state accertate e contestate una serie di violazioni che porteranno a sanzioni per migliaia di euro. Sempre martedì, verso le 14, è stata sentita anche la guida turistica autorizzata di lingua giapponese, la quale ha contribuito alla ricostruzione dei fatti accaduti il 5 dicembre scorso.