VENEZIA: SINDACO BRUGNARO SU CASO MAXI SCONTRINI, PUNIREMO I DISONESTI (2)

25 gennaio 2018- 17:44

(AdnKronos) - "Gli accertamenti di questi giorni, che hanno rilevato una serie di irregolarità, sia amministrative che igienico-sanitarie, - ha spiegato la direttrice dei Servizi al Cittadino e Imprese del Comune di Venezia, Stefania Battaggia - daranno seguito anche alle previste sanzioni accessorie, tra le quali la temporanea chiusura dell'esercizio, mentre altri provvedimenti riguarderanno l'obbligo di ripristinare i requisiti organizzativi e strutturali carenti. Gli stessi uffici attendono la conclusione degli accertamenti per le violazioni amministrative, rimanendo a disposizione nel caso in cui vi fossero rilevi di maggior gravità, anche penale”.“Invitiamo tutti, dai residenti agli ospiti della città, - ha concluso il sindaco - a denunciare tempestivamente agli organi di Polizia di Stato o Polizia Locale o Carabinieri o Guardia di Finanza comportamenti illegittimi da parte di esercenti o di chiunque altro a tutela sia dei consumatori, sia della stragrande maggioranza degli operatori che svolgono il proprio lavoro in maniera professionale e nel pieno rispetto delle regole. A Venezia l’ospitalità è sacra: puniremo questi disonesti, difendendo in ogni modo l'immagine della città".