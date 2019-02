27 febbraio 2019- 12:49 Venezia: sindaco Jesolo, 'penalizzati dalla tassa di sbarco' (2)

(AdnKronos) - "A seguito poi dell’incontro avvenuto con l’Aja il 12 febbraio, ho trasmesso una ulteriore lettera al sindaco Brugnaro, chiedendo un incontro per discutere di questo argomento, assieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria. Mi sono inoltre fatto promotore, contattando il collega di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, della convocazione della conferenza dei sindaci della Costa per affrontare la questione, prevista per venerdì 1 marzo2, prosegue Zoggia."Il testo approvato nella serata di ieri, prevede una riduzione del 50% del contributo per turisti che soggiornano in strutture del Veneto. Resto comunque fiducioso perché, come spiegato dalla stessa maggioranza che guida il Comune di Venezia, si tratta di una norma in via sperimentale e suscettibile di modifiche in corso d’applicazione e con ulteriori margini di intervento. Resto sempre disponibile a concordare ulteriori azioni con i rappresentanti delle categorie jesolane, coerentemente con quanto fatto finora”, conclude.