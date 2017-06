VENEZIA: STOP A RICONVERSIONE IMMOBILI A USO TURISTICO IN CENTRO STORICO

1 giugno 2017- 18:26

Venezia, 1 giu. (AdnKronos) - "Con la proposta di delibera di giunta 198/2017 approvata oggi abbiamo avviato il percorso per bloccare l’ampliamento e la riconversione di attività ricettive alberghiere nel centro storico di Venezia". Ad affermarlo è l’assessore all'Urbanistica del Comune di Venezia Massimiliano De Martin. "È una delibera che ha un carattere di eccezionalità coerente con il nostro programma di governo della città e coerente anche con quanto auspicato dall’Unesco", ha spiegato.La proposta di delibera trova fondamento nei dati raccolti in questi due anni che registrano ben 25.400 camere per 47.229 posti letto solo nel centro storico. "Questi numeri supportano il nostro provvedimento. - afferma De Martin - Vogliamo lanciare un messaggio forte, non siamo insensibili alle criticità legate al turismo. Questa delibera avrà come effetto collaterale l’elevazione qualitativa delle attività ricettive e contribuirà a rivitalizzare il tessuto urbano della città.”La proposta di delibera sarà approvata dal Consiglio Comunale in programma a metà giugno.