VENEZIA: STOP A RICONVERSIONE IMMOBILI A USO TURISTICO IN CENTRO STORICO (2)

1 giugno 2017- 18:26

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La delibera non include le pratiche già avviate. Il provvedimento esclude Giudecca e Tronchetto perché per ora il fenomeno delle attività ricettive turistiche in queste zone è limitato. Sono escluse anche le isole.“È una misura che modifica il piano regolatore del centro antico della città” spiega Vincenzo De Nitto, dirigente della Pianificazione Generale -- Saranno possibile deroghe che spetteranno a al Consiglio Comunale secondo criteri di qualità, rispetto del contesto storico architettonico; l’autorizzazione in deroga sarà onerosa, un contributo calcolato sulla base del maggior valore previsto dell’immobile una volta mutato.“.