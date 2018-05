8 maggio 2018- 18:15 Venezia: tamponamento tra tir in A4, chiuso svincolo a S.Donà di Piave

Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - Ancora un tamponamento in A4 questo pomeriggio verso le ore 17,00. Il sinistro, accaduto fra San Donà di Piave e Cessalto, in direzione Trieste, ha richiesto la chiusura dello svincolo in entrata a San Donà di Piave. Un mezzo pesante ha tamponato violentemente quello che lo precedeva che a sua volta ne ha tamponato un altro. Due i feriti rimasti incastrati fra le lamiere dei mezzi pesanti che si sono messi di traverso ma senza ostruire del tutto l’autostrada che in quel tratto è a tre corsie di marcia. Il traffico, infatti, è stato fatto scorrere lentamente sulla corsia di sorpasso salvo per un breve intervallo di tempo – circa 20 minuti – indispensabile per consentire alla gru dei vigili del fuoco di intervenire per disincastrare due veicoli. Elisoccorso, ambulanza, Vigili del Fuoco e operatori di Autovie Venete sono arrivati rapidamente sul posto ma le operazioni di rimozione dei mezzi sono ancora in corso. Code si registrano fra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Forti rallentamenti anche in direzione opposta fra Palmanova e San Giorgio di Nogaro. Un chilometro di coda, che si risolve e si riforma in A23, in direzione del nodo di interconnessione con la A4.