VENEZIA: TOLLERANZA ZERO, COMUNE CHIEDERà DANNI IMMAGINE A CHI NON RISPETTA REGOLE

25 luglio 2017- 18:30

Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - La Giunta, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, ha approvato una delibera che affida all'Avvocatura civica del Comune di Venezia una serie di indirizzi che vanno nella direzione di tutelare, anche dal punto di vista giuridico, la Città da tutti quegli atti contrari al pubblico decoro che possono mettere a rischio l'incolumità pubblica e la sicurezza della navigazione, come ad esempio i tuffatori dai ponti.La delibera prevede che l'Avvocatura agisca in ogni sede ordine e grado a tutela dell'immagine della Città, verificando ogni episodio che possa recarne danno sia a livello locale che internazionale, valutando i profili, sia penali che di risarcimento in sede civile, per i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che adottino comportamenti contrari alle norme di legge e ai regolamenti della Città in materia di decoro, sicurezza e tutela della residenzialità.Infine, all'Avvocatura è stato dato mandato di elaborare proposte di legge che rendano più effettive e rapide sia la contestazione che l'applicazione delle sanzioni relative, anche con il fermo giudiziario dei soggetti colti in flagranza di reato.