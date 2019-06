3 giugno 2019- 19:58 Venezia: Toninelli, 'al lavoro per grandi navi fuori da Giudecca, no ipotesi Marghera'

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - "Riunione tecnica oggi al Mit per mettere a punto le soluzioni così da portare le grandi navi fuori dalla Giudecca e lontano da San Marco. Venezia è un tesoro che tutto il mondo ci invidia e che va preservato". Ad affermarlo in una nota è il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Intanto, sottolinea, "va detto che non esiste alcun progetto sull'ipotesi Marghera, a differenza di quanto molti hanno sostenuto in queste ore. Quindi nessun progetto è stato bloccato o lasciato in un cassetto. Dopo anni di abbandono del dossier, invece, siamo finalmente prossimi a una scelta che terrà assieme le esigenze del settore turistico, la protezione dell'ambiente e del paesaggio", conclude Toninelli.