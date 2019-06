5 giugno 2019- 15:18 **Venezia: Toninelli, 'non c'è progetto Marghera, nessun blocco da parte mia'**

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Non esiste alcun progetto del Porto di Marghera, si tratta un’idea, uno studio embrionale e non certo di una soluzione che da domani farebbe traslocare le Grandi Navi dalla laguna di Venezia. Mancano la VIA, la disciplina dello smaltimento dei fanghi e la relativa quantificazione economica. Non esiste uno studio di fattibilità tecnico-economica, dunque non esiste alcuna ipotesi progettuale". A riferirlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo, durante il Question Time alla Camera, a un'interrogazione di Renato Brunetta.