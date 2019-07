8 luglio 2019- 15:55 Venezia: una 'forcola' per il corso di storia del diritto veneziano

Venezia, 8 lug. (AdnKronos) - Una forcola sapientemente intagliata, quale simbolo della venezianità e della cultura lagunare, è stato l'omaggio ai relatori del corso di Storia del diritto veneziano. A lavorare il prezioso oggetto è stato Gianfranco "Crea" Vianello, maestro d'ascia che da sempre opera con dedizione e maestria sulle imbarcazioni lagunari, fornendo il meglio della storia della cantieristica veneziana. Per questo motivo, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia, che ha organizzato il corso, ha voluto ringraziare Gianfranco Crea per il dono offerto con una lettera.L'evento, iniziato il 3 giugno scorso, si è concluso oggi, con la lezione dell'avvocato Marco Francescon, nella splendida cornice della Sala Tommaseo all'Ateneo Veneto. Ad organizzare l'evento è stato l'Ordine degli Avvocati di Venezia - Fondazione Feliciano Benvenuti, con il patrocinio dell'Ateneo Veneto, nel quale si sono succeduti l'avvocato Ivone Cacciavillani, con l'introduzione di Francesco Iori, l'avvocato Claudio Carcereri de Prati, il professor Alfredo Viggiano e il professor Marco Zanetto.Il Corso sul Diritto Veneto rappresenta ormai una tradizione per l’avvocatura veneziana, un’occasione per ricordare che il Foro Veneto è uno dei più antichi e prestigiosi d’Europa.