VENEZIA: UNICREDIT INSIEME AD ALBERGATORI PER SOSTEGNO AL COMPARTO TURISTICO

31 gennaio 2018- 12:18

Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - Fornire ai numerosi operatori del settore turistico-ricettivo veneziano un supporto concreto, rispondente alle loro esigenze finanziarie più immediate e, parallelamente, permettere loro di sostenere investimenti per innovare e migliore la propria offerta. Così, in estrema sintesi, può essere spiegata la collaborazione appena avviata in questi giorni tra la banca UniCredit e l’Associazione Veneziana Albergatori.Più nel dettaglio, la convenzione siglata mette a disposizione degli associati risorse finanziare a condizioni di favore, in grado di rispondere alle variegate e specifiche necessità delle oltre 450 imprese associate: Finanziamento Chirografario a Breve termine (11 o 18 mesi) per esigenze legate a manutenzione ordinaria, anticipo scorte, anticipo incassi POS bancomat, pagamento fornitori, stipendi, imposte e tasse. Mutuo Chirografario a medio lungo termine per investimenti innovativi, con focus specifico su investimenti finalizzati all’avvio e sviluppo dell’attività, riqualificazione/ampliamento di strutture ricettive già esistenti, adeguamento impianti a normative di legge, acquisto di arredi e altri beni strumentali all’attività, acquisto/ristrutturazione/costruzione di immobili funzionali all’attività dell’Impresa.