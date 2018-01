VENEZIA: VENERDì SI FIRMA PER CABINA REGIA SIN DI PORTO MARGHERA

24 gennaio 2018- 15:31

Venezia, 24 gen. (AdnKronos) - Venerdì 26 gennaio alle ore 16.30 al Padiglione Antares del VEGA, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti e del sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, verranno sottoscritte la “Convenzione attuativa per la costituzione di una Cabina di Regia per il SIN di Porto Marghera” tra il Comune di Venezia, la Città Metropolitana di Venezia e il Ministero dell'Ambiente e la “Carta Green Lido per la sostenibilità turistica” tra Ministero dell'Ambiente, Regione del Veneto, Comune di Venezia, Consorzio Venezia e il suo Lido e Confindustria Venezia-Rovigo.