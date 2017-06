VENEZIA: VERITAS, L'INCENDIO AL CAPANNONE è STATO CIRCOSCRITTO

7 giugno 2017- 12:56

Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il fuoco, ma dalle prime ricostruzioni sembra che le fiamme siano divampate a seguito dell’uscita di un residuo incandescente dal trituratore, che stava sminuzzando materassi e legno. A sottolinearlo una nota della società Veritas, a cui fa capo la società Ecoricicli proprietaria del capannone in cui stamattina intorno alle 10 si è scatenato un incendio.A causa della presenza di materiali facilmente infiammabili l’incendio si è velocemente esteso a tutto il capannone, nonostante il tempestivo intervento delle squadre di sicurezza e l'attivazione dell'impianto antincendio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che sono ancora al lavoro per le spegnere le fiamme e, cautelativamente, i responsabili di Arpav per le rilevazioni sulla qualità dell’aria. Le fiamme, comunque, sono state circoscritte e non si sono allargate alle linee che trattano i materiali derivanti dalle raccolte differenziate.