VENEZIA: VERITAS, L'INCENDIO AL CAPANNONE è STATO CIRCOSCRITTO (2)

7 giugno 2017- 12:56

(AdnKronos) - All’interno del capannone stavano lavorando dieci persone, che si sono subito messe in condizione di sicurezza. L'intero impianto di Ecoprogetto è stato comunque evacuato per precauzione. Veritas precisa che i materiali coinvolti nel rogo sono esclusivamente materassi, legno, ingombranti di vario genere.Il nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti ingombranti è stato inaugurato lo scorso dicembre. Capace di trattare 28.800 tonnellate di ingombranti all’anno, l’impianto permette di recuperare più materiali possibili da questi rifiuti. divani, materassi, tavoli, letti, scaffali vengono infatti smontati, recuperando le parti riutilizzabili che seguono poi le filiere del riciclaggio. Le parti non riutilizzabili vengono separate e diventano Css, utilizzato per produrre energia elettrica.