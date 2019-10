9 ottobre 2019- 15:01 Venezia: via libera dalla giunta al contributo di accesso dal primo luglio 2020

Vnezia, 9 ott. (AdnKronos) - La Giunta comunale ha dato il via libera oggi a Ca' Farsetti alla delibera di Consiglio di modifica del Regolamento comunale “per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”, con cui si propone di fissare al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore degli adempimenti a carico dei soggetti obbligati.“C’è stato un lavoro costante e meticoloso di interlocuzioni effettuate in questi mesi tra l’Amministrazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i vettori - commenta l'assessore al Bilancio Michele Zuin - ora potremo dare piena e completa operatività alla disciplina del contributo d’accesso. Venezia, grazie alla facoltà che le è stata riconosciuta dal legislatore, ha avuto la possibilità di impegnarsi per avviare un nuovo sistema che responsabilizzi quanti la vengono a visitare in giornata e lo facciano principalmente per goderne le bellezze. Una scelta coraggiosa che comporta un attento impegno da parte dell’Amministrazione di confronto con quanti saranno chiamati a gestire questo innovativo sistema"."Successivamente alla deliberazione di Consiglio comunale numero 39 del 3 luglio 2019 - continua l'assessore - si è dato corso a una complessa attività istruttoria che ha reso possibile la presentazione della proposta deliberativa volta ad approvare una serie di modifiche al testo del Regolamento. Nello specifico la revisione si è incentrata sostanzialmente nell’ampliamento delle facoltà di riscossione diretta del contributo di accesso da parte del Comune di Venezia legate però ad una condivisione con i vettori di un'adeguata attività informativa verso i passeggeri e alla definizione dell'attività di verifica del corretto adempimento agli obblighi tributari in capo ai singoli passeggeri".