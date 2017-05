VENEZIA: VIGILI DEL FUOCO SALVANO DONNA CADUTA IN ACQUA A MALAMOCCO

16 maggio 2017- 16:27

Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - Una donna caduta in acqua davanti a Malamocco è stata salvata dai vigili del fuoco alle 13.45 di oggi. A trarre in salvo la donna straniera di circa 50 anni, i pompieri intervenuti con due moto d’acqua, 4 operatori e i sommozzatori, che si stavano addestrando poco distanti dal posto. I vigili del fuoco hanno prestato il primo soccorso alla donna per poi imbarellarla e trasportarla fino a riva, dove è stata presa in cura dal personale del suem 118 per essere portata in ospedale. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal capo distaccamento dei vigili del fuoco del Lido intervenuto con le partenze da terra. Sul posto anche i carabinieri per cercare di capire come la donna sia finita in acqua. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo appena un quarto d’ora.