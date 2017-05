VENEZIA: ZAIA, AUGURI BUON LAVORO A NUOVO QUESTORE, REGIONE AL FIANCO FORSE DELL'ORDINE

4 maggio 2017- 18:00

Venezia, 4 mag. (AdnKronos) - “La Regione Veneto sarà sempre a fianco delle forze dell’ordine a sostegno della loro azione per garantire la sicurezza dei cittadini veneti. Auguro quindi al nuovo Questore di Venezia buon lavoro, assicurandogli che potrà contare sull’istituzione regionale per “fare squadra” nell'attività a favore della legalità”. E’ l’augurio che il presidente della Regione veneto, Luca Zaia rivolge al Questore di Venezia Vito Danilo Gagliardi che si è insediato oggi per assumere il nuovo incarico. “Sono certo che saprà svolgere al meglio la sua delicatissima funzione – aggiunge il governatore – in una realtà particolarmente complessa come quella di Venezia: da un lato polo turistico nevralgico, che vede la presenza di milioni di turisti; dall’altro perché, oltre alla criminalità e ai fenomeni di abusivismo e illegalità, abbiamo scoperto di avere il terrorismo internazionale in casa. Ma Gagliardi avrà a sua disposizione collaboratori e forze di polizia che hanno dimostrato essere di prim’ordine. L’auspicio è che possa avere anche strumenti adeguati per rendere ancora più efficace il lavoro che le forze dell’ordine sono chiamate a svolgere a tutela della comunità veneziana e veneta”.